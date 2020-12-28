Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Смит: «Мы понимали, что с «Челси» будет сложно, потому что они проиграли последний матч»

28 Декабря 2020, 23:44,

Global Look Press

Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит прокомментировал результат матча с «Челси» (1:1) в шестнадцатом туре английской Премьер-лиги.

«Это был важный матч для нас. Мы понимали, что будет еще сложнее, потому что «Челси» проиграл последнюю игру, они были более мотивированы сегодня.

Это всего лишь наш второй сезон в английской Премьер-лиге. Мы постепенно строим команду. В прошлом сезоне у нас было тринадцать новых игроков, а в этом пять. Они быстро адаптировались. Впереди у нас несколько сложных игр, нам нужно быть уверенными в своих силах», - цитирует Смита Sky Sports.

После четырнадцати туров «Астон Вилла» занимает пятое место в АПЛ.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Астон Вилла, Дин Смит
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