Смит: «Мы понимали, что с «Челси» будет сложно, потому что они проиграли последний матч»

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28 Декабря 2020, 23:44,
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Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит прокомментировал результат матча с «Челси» (1:1) в шестнадцатом туре английской Премьер-лиги.
«Это был важный матч для нас. Мы понимали, что будет еще сложнее, потому что «Челси» проиграл последнюю игру, они были более мотивированы сегодня.
Это всего лишь наш второй сезон в английской Премьер-лиге. Мы постепенно строим команду. В прошлом сезоне у нас было тринадцать новых игроков, а в этом пять. Они быстро адаптировались. Впереди у нас несколько сложных игр, нам нужно быть уверенными в своих силах», - цитирует Смита Sky Sports.
После четырнадцати туров «Астон Вилла» занимает пятое место в АПЛ.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Астон Вилла, Дин Смит