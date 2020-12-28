Смит: «Мы понимали, что с «Челси» будет сложно, потому что они проиграли последний матч»

Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит прокомментировал результат матча с «Челси» (1:1) в шестнадцатом туре английской Премьер-лиги.

«Это был важный матч для нас. Мы понимали, что будет еще сложнее, потому что «Челси» проиграл последнюю игру, они были более мотивированы сегодня.

Это всего лишь наш второй сезон в английской Премьер-лиге. Мы постепенно строим команду. В прошлом сезоне у нас было тринадцать новых игроков, а в этом пять. Они быстро адаптировались. Впереди у нас несколько сложных игр, нам нужно быть уверенными в своих силах», - цитирует Смита Sky Sports.

После четырнадцати туров «Астон Вилла» занимает пятое место в АПЛ.