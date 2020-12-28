Защитник «Арсенала» Габриэль заразился коронавирусом

Защитник «Арсенала» Габриэль сдал положительный тест на коронавирус, об этом сообщил журналист Чарльз Уоттс в «Твиттере».

На данный момент футболист находится на самоизоляции. Ранее стало известно, что Габриэль пропустит ближайшие матчи лондонского клуба из-за контакта с человеком, заразившимся коронавирусом.

23-летний бразилец сыграл пятнадцать матчей за «Арсенал» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился двумя забитыми голами.

Ближайший матч «канониры» проведут завтра, 29 декабря. Соперником «Арсенала» станет «Брайтон», начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.