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Защитник «Арсенала» Габриэль заразился коронавирусом

28 Декабря 2020, 23:35,

Depositphotos

Защитник «Арсенала» Габриэль сдал положительный тест на коронавирус, об этом сообщил журналист Чарльз Уоттс в «Твиттере».

На данный момент футболист находится на самоизоляции. Ранее стало известно, что Габриэль пропустит ближайшие матчи лондонского клуба из-за контакта с человеком, заразившимся коронавирусом.

23-летний бразилец сыграл пятнадцать матчей за «Арсенал» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился двумя забитыми голами.

Ближайший матч «канониры» проведут завтра, 29 декабря. Соперником «Арсенала» станет «Брайтон», начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Габриэль
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