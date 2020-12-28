Лэмпард: «Мы переживаем сложный период»

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28 Декабря 2020, 23:08,
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал результат матча с «Астон Виллой» (1:1) в шестнадцатом туре английской Премьер-лиги.
«Астон Вилла» - неприятный соперник, но у нас было много хороших моментов. Сегодня мы сыграли здорово, не хватило лишь победы. Сейчас мы переживаем сложный период, но мы должны продолжать работать, чтобы стать сильнее.
Сегодня я увидел, что игроки были разочарованы, потому что хотели победить – это важно. Несколько недель назад нас считали претендентами на титул, но сейчас всё изменилось. Наши новички будут становиться лучше с каждым днём, думаю, что мы ещё прибавим», - цитирует Лэмпарда Sky Sports.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Челси, Фрэнк Лэмпард
"Я думаю"??? Ты не уверен или не МОЖЕШЬ ЗАСТАВИТЬ команду прибавить? Ой, доиграешься ты, Фрэнки...