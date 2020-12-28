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Чилуэлл: «Сегодня мы сыграли гораздо лучше, чем с «Арсеналом»

28 Декабря 2020, 23:01,

Global Look Press

Защитник «Челси» Бен Чилуэлл прокомментировал потерю очков в матче с «Астон Виллой» (1:1).

«Мы хотим побеждать в таких играх, особенно дома. У «Астон Виллы» был один шанс, и они им воспользовались. Мы разочарованы, но хотелось бы отметить, что сегодня мы сыграли лучше, чем с «Арсеналом», гораздо лучше.

Мы должны продолжать работать ещё больше. У нас есть по два-три сильных игрока на каждой позиции. Это именно то, что вам нужно, чтобы решать серьезные задачи», - цитирует Чилуэлла BBC.

«Челси» набрал двадцать шесть очков в шестнадцати турах и расположился на шестой строчке в английской Премьер-лиге.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Бен Чилуэлл
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