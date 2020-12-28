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«Челси» не смог обыграть «Астон Виллу»

28 Декабря 2020, 22:27,

Global Look Press

В 16-м туре чемпионата Англии «Челси» с «Астон Виллой» сражались за выход на четвёртое место. Встреча получилась богатой на опасные моменты, но реализовать удалось лишь по одному. В конце первого тайма Оливье Жиру в падении замкнул навес с левого фланга, а после перерыва в подобном ключе соперник отыгрался, когда эль-Гази с лета вколотил мяч в сетку. Из обилия других острых эпизодов выделим выстрел Джона Макгинна в перекладину.

Как и другие лидеры АПЛ, «Челси» с «Астон Виллой» не смогли победить - 1:1.

Протокол игры  
Челси 1:1 Астон Вилла
(1:0) Жиру Оливье 34'    
    50' Эль-Гази Анвар (1:1)
Менди Эдуар Аспиликуэта Сесар   45' Кристенсен Андреас Рюдигер Антонио Чилвел Бенджамин Канте Н'Голо   74' Жоржиньо II   73' (Хаверц Кай (   73') Маунт Мэйсон Хадсон-Одои Каллум Жиру Оливье   71'   72' (Вернер Тимо (   72') Пулишич Кристиан
Запасные: Эмерсон Палмиери Силва Тьяго Абрахам Тэмми Гилмор Билли Ковачич Матео Томори Фикайо Аррисабалага Кепа
Мартинес Эмилиано Кэш Мэтти Хаус Кортни Конса Эзри Таргет Мэтт Соарес Дуглас Макгинн Джон Траоре Бертран   87' (Дэвис Кинан (   87') Грилиш Джек Эль-Гази Анвар   71'   82' (Рамси Джакоб (   82') Уоткинс Олли
Запасные: Эль-Мухамади Ахмед Энгельс Бьорн Гильберт Фредерик Тейлор Нил Хитон Том Хурихан Конор Накамба Марвелус
28 декабря. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Челси, Астон Вилла
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Комментарии (2)
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0
Манчестерский Иппатий
28 Декабря 2020, 23:30

Дурдом на колесах, а не команда!! Сколько еще им нужно времени, чтобы сыграться?? Или это Абрамович решил принца порадовать?

1
Oleg-Chelsea
28 Декабря 2020, 22:48

С такой игрой Челси скоро никого обыграть не сможет...

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