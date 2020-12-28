«Челси» не смог обыграть «Астон Виллу»

В 16-м туре чемпионата Англии «Челси» с «Астон Виллой» сражались за выход на четвёртое место. Встреча получилась богатой на опасные моменты, но реализовать удалось лишь по одному. В конце первого тайма Оливье Жиру в падении замкнул навес с левого фланга, а после перерыва в подобном ключе соперник отыгрался, когда эль-Гази с лета вколотил мяч в сетку. Из обилия других острых эпизодов выделим выстрел Джона Макгинна в перекладину.

Как и другие лидеры АПЛ, «Челси» с «Астон Виллой» не смогли победить - 1:1.