«Челси» не смог обыграть «Астон Виллу»

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28 Декабря 2020, 22:27,
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В 16-м туре чемпионата Англии «Челси» с «Астон Виллой» сражались за выход на четвёртое место. Встреча получилась богатой на опасные моменты, но реализовать удалось лишь по одному. В конце первого тайма Оливье Жиру в падении замкнул навес с левого фланга, а после перерыва в подобном ключе соперник отыгрался, когда эль-Гази с лета вколотил мяч в сетку. Из обилия других острых эпизодов выделим выстрел Джона Макгинна в перекладину.
Как и другие лидеры АПЛ, «Челси» с «Астон Виллой» не смогли победить - 1:1.
Протокол игры
|Челси
|1:1
|Астон Вилла
|(1:0) Жиру Оливье 34'
|50' Эль-Гази Анвар (1:1)
Менди Эдуар • Аспиликуэта Сесар • 45'Кристенсен Андреас • Рюдигер Антонио • Чилвел Бенджамин • Канте Н'Голо • 74'Жоржиньо II 73' ( Хаверц Кай ( 73') • Маунт Мэйсон • Хадсон-Одои Каллум • Жиру Оливье 71' 72' ( Вернер Тимо ( 72') • Пулишич Кристиан
Запасные: Эмерсон Палмиери • Силва Тьяго • Абрахам Тэмми • Гилмор Билли • Ковачич Матео • Томори Фикайо • Аррисабалага Кепа
Мартинес Эмилиано • Кэш Мэтти • Хаус Кортни • Конса Эзри • Таргет Мэтт • Соарес Дуглас • Макгинн Джон • Траоре Бертран 87' ( Дэвис Кинан ( 87') • Грилиш Джек • Эль-Гази Анвар 71' 82' ( Рамси Джакоб ( 82') • Уоткинс Олли
Запасные: Эль-Мухамади Ахмед • Энгельс Бьорн • Гильберт Фредерик • Тейлор Нил • Хитон Том • Хурихан Конор • Накамба Марвелус
28 декабря. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Челси, Астон Вилла
Дурдом на колесах, а не команда!! Сколько еще им нужно времени, чтобы сыграться?? Или это Абрамович решил принца порадовать?
С такой игрой Челси скоро никого обыграть не сможет...