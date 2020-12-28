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Тухель хочет возглавить «Челси»

28 Декабря 2020, 22:23,

Global Look Press

Наставник «ПСЖ» Томас Тухель, который в ближайшее время будет уволен из клуба, может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщает Bild, Тухель хотел бы возглавить «Челси», чтобы тренировать сразу трёх футболистов сборной Германии – Тимо Вернера, Кая Хаверца и Антонио Рюдигера. Отмечается, что владелец лондонского клуба Роман Абрамович уже контактировал с Томасом в 2017 году.

Об увольнении Тухеля из «ПСЖ» должно быть объявлено уже в ближайшие недели.

«Челси» же набрал двадцать шесть очков в шестнадцати турах и занимает лишь шестое место в английской Премьер-лиге. Наставником «аристократов» на данный момент является Фрэнк Лэмпард.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Томас Тухель
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