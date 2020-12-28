Санчо может уйти из «Боруссии» летом

Вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщил футбольный инсайдер Фабрицио Романо в своём подкасте, сразу несколько клубов интересуются Санчо, в их число входят «Ливерпуль» и «Челси». Лидером в борьбе за англичанина является «Манчестер Юнайтед», который уже согласовал условия личного контракта с Санчо летом. Отмечается, что вероятность ухода Санчо высока.

20-летний вингер сыграл восемнадцать матчей за «Боруссию» во всех турнирах нынешнего сезона, забил четыре гола и отдал девять голевых передач. Трансферная стоимость Санчо оценивается в сто миллионов евро.