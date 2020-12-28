Фоден недоволен своим положением в «Манчестер Сити»

Один из главных талантов «Манчестер Сити» Фил Фоден недоволен своим положением в клубе.

Как сообщает The Telegraph, полузащитнику не нравится начинать матчи на скамейке запасных. Фоден хочет выходить в стартовом составе «Манчестер Сити» в каждой игре. В то же время отмечается, что Фоден связывает свое будущее только с «горожанами». Он уверен, что работа с Гвардиолой очень полезна для любого молодого футболиста.

20-летний англичанин принял участие в восемнадцати матчах «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне, забил пять голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Фодена с «горожанами» рассчитан до 30 июня 2024 года.