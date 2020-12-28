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Роджерс: «Мы должны были победить «Кристал Пэлас»

28 Декабря 2020, 20:30,

Global Look Press

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс считает, что его подопечные заслужили победу в матче шестнадцатого тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (1:1).

«Мы должны были выиграть эту игру. Мы владели преимуществом в первом тайме, создали много моментов, но не реализовали пенальти. Нам нужно было воспользоваться своими возможностями и надежно сыграть в обороне. Во второй половине мы ошиблись и пропустили гол, но смогли перехватить инициативу и сравнять счёт.

Вы должны понимать, что мы провели две тяжёлые игры, а «Кристал Пэлас» - это та команда, которая может воспользоваться вашей усталостью. Обидно, что мы не победили, но я доволен тем, как ребята отреагировали на пропущенный гол», - цитирует Роджерса BBC.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лестер, Кристал Пэлас, Брендан Роджерс
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