Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Лестер» 10 раз исполнял пенальти в нынешнем сезоне АПЛ – это в 2 раза больше, чем ближайшие преследователи

28 Декабря 2020, 20:17,

Global Look Press

Сегодня, 28 декабря, «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Лестером» (1:1) в шестнадцатом туре английской Премьер-лиги.

Стоит отметить, что «лисы» на девятнадцатой минуте не реализовали одиннадцатиметровый удар. Это был десятый пенальти для «Лестера» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги. На втором месте по количеству ударов с точки находятся сразу несколько клубов – «Фулхэм», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Брайтон» и «Ливерпуль», все они пробивали пенальти по пять раз.

«Лестер» набрал двадцать девять очков в шестнадцати матчах и занимает второе место в чемпионате Англии, но у конкурентов есть игра в запасе.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лестер
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