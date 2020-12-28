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«Лестер» вырвал ничью в матче с «Кристал Пэлас»

28 Декабря 2020, 20:02,

Global Look Press

В понедельник стартовал 16-й тур АПЛ матчем «Кристал Пэлас» - «Лестер». Фавориты были активнее и на 19-й минуте должны были открывать счет, но Келечи Ихеначо с пенальти не смог переиграть голкипера. У «Лестера» еще было попадание в перекладину, а первый мяч оказался в сетке в начале второго тайма, когда Уилфрид Заха нанес единственный удар в створ своей команды. В самой концовке Харви Барнс технично поразил ворота соперника в ответ - 1:1.

«Лестер» потерял очки, как и другие фавориты и с 29 баллами вышел на второе место.

Протокол игры  
Кристал Пэлас 1:1 Лестер
(1:0) Заха Уилфрид 58'    
    83' Барнс Харви (1:1)
Гуаита Висенте Клайн Натаниэль Куйяте Шейку Томкинс Джеймс Митчелл Тайрик Таунсенд Андрос Миливоевич Лука Ридевальд Жайро   74' (Макартур Джеймс (   74') Шлупп Джеффри   84' (Айю Джордан (   84') Бентеке Кристиан Заха Уилфрид
Запасные: Бачуайи Миши Сахо Мамаду Батлэнд Джек Уорд Джоэл Эзе Эберечи Маккарти Джеймс Ван Анхольт Патрик
Шмейхель Каспер Джастин Джеймс Амарти Даниэль Эванс Джонни Томас Люк Чодури Хамза   51'   57' (Тилеманс Юри (   57') Менди Нампалис Перес Айосе Прает Деннис   66' (Варди Джейми (   66') Барнс Харви Ихеначо Келечи   72' (Грэй Демарай (   72')
Запасные: Олбрайтон Марк Морган Уэс Фухс Кристиан Ндиди Уилфред Сёюнджю Чаглар Уорд Дэнни II
28 декабря. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Лестер, Кристал Пэлас
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