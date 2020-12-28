«Лестер» вырвал ничью в матче с «Кристал Пэлас»

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28 Декабря 2020, 20:02,
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В понедельник стартовал 16-й тур АПЛ матчем «Кристал Пэлас» - «Лестер». Фавориты были активнее и на 19-й минуте должны были открывать счет, но Келечи Ихеначо с пенальти не смог переиграть голкипера. У «Лестера» еще было попадание в перекладину, а первый мяч оказался в сетке в начале второго тайма, когда Уилфрид Заха нанес единственный удар в створ своей команды. В самой концовке Харви Барнс технично поразил ворота соперника в ответ - 1:1.
«Лестер» потерял очки, как и другие фавориты и с 29 баллами вышел на второе место.
Протокол игры
|Кристал Пэлас
|1:1
|Лестер
|(1:0) Заха Уилфрид 58'
|83' Барнс Харви (1:1)
Гуаита Висенте • Клайн Натаниэль • Куйяте Шейку • Томкинс Джеймс • Митчелл Тайрик • Таунсенд Андрос • Миливоевич Лука • Ридевальд Жайро 74' ( Макартур Джеймс ( 74') • Шлупп Джеффри 84' ( Айю Джордан ( 84') • Бентеке Кристиан • Заха Уилфрид
Запасные: Бачуайи Миши • Сахо Мамаду • Батлэнд Джек • Уорд Джоэл • Эзе Эберечи • Маккарти Джеймс • Ван Анхольт Патрик
Шмейхель Каспер • Джастин Джеймс • Амарти Даниэль • Эванс Джонни • Томас Люк • Чодури Хамза 51' 57' ( Тилеманс Юри ( 57') • Менди Нампалис • Перес Айосе • Прает Деннис 66' ( Варди Джейми ( 66') • Барнс Харви • Ихеначо Келечи 72' ( Грэй Демарай ( 72')
Запасные: Олбрайтон Марк • Морган Уэс • Фухс Кристиан • Ндиди Уилфред • Сёюнджю Чаглар • Уорд Дэнни II
28 декабря. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Лестер, Кристал Пэлас