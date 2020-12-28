«Лестер» вырвал ничью в матче с «Кристал Пэлас»

В понедельник стартовал 16-й тур АПЛ матчем «Кристал Пэлас» - «Лестер». Фавориты были активнее и на 19-й минуте должны были открывать счет, но Келечи Ихеначо с пенальти не смог переиграть голкипера. У «Лестера» еще было попадание в перекладину, а первый мяч оказался в сетке в начале второго тайма, когда Уилфрид Заха нанес единственный удар в створ своей команды. В самой концовке Харви Барнс технично поразил ворота соперника в ответ - 1:1.

«Лестер» потерял очки, как и другие фавориты и с 29 баллами вышел на второе место.