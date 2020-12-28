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​«Реал» обеспокоен возможным возвращением Бэйла

28 Декабря 2020, 19:39,

Ольга Сушкова

В «Реале» обеспокоены текущей формой Гарета Бэйла, отправившегося в аренду в «Тоттенхэм», сообщает AS. В одиннадцати матчах за лондонскую команду в этом сезоне валлийский форвард забил только три гола.

В мадридском клубе переживают, что из-за таких показателей «Тоттенхэм» не станет рассматривать вариант с покупкой Бэйла, и игрок вернётся в Мадрид ближайшим летом, когда у него останется год контракта со «сливочными». Учитывая высокую заработную плату Бэйла, его возвращение может повлиять на трансферную кампанию «Реала», желающего летом подписать такого игрока, как Килиан Мбаппе.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Тоттенхэм, Гарет Бэйл
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