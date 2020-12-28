​«Реал» обеспокоен возможным возвращением Бэйла

В «Реале» обеспокоены текущей формой Гарета Бэйла, отправившегося в аренду в «Тоттенхэм», сообщает AS. В одиннадцати матчах за лондонскую команду в этом сезоне валлийский форвард забил только три гола.

В мадридском клубе переживают, что из-за таких показателей «Тоттенхэм» не станет рассматривать вариант с покупкой Бэйла, и игрок вернётся в Мадрид ближайшим летом, когда у него останется год контракта со «сливочными». Учитывая высокую заработную плату Бэйла, его возвращение может повлиять на трансферную кампанию «Реала», желающего летом подписать такого игрока, как Килиан Мбаппе.