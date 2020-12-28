​Матч «Эвертон» - «Манчестер Сити» перенесён, у «горожан» вспышка коронавируса

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28 Декабря 2020, 19:15,
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Матч шестнадцатого тура английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Манчестер Сити», который должен был пройти в понедельник вечером, был перенесён.
Пресс-служба «горожан» сообщает о выявлении в клубе ряда случаев заражения коронавирусной инфекцией в дополнение к четырём, которые были зафиксированы на католическое Рождество.
Учитывая риск дальнейшего распространения инфекции, в том числе за пределы клуба, по итогам консультаций было принято решение о переносе указанного матча.
Заражённые представители «Манчестер Сити», имена которых не называются, отправились на изоляцию в соответствии с медицинским протоколом.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Сити, Эвертон