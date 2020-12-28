​Матч «Эвертон» - «Манчестер Сити» перенесён, у «горожан» вспышка коронавируса

Матч шестнадцатого тура английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Манчестер Сити», который должен был пройти в понедельник вечером, был перенесён.

Пресс-служба «горожан» сообщает о выявлении в клубе ряда случаев заражения коронавирусной инфекцией в дополнение к четырём, которые были зафиксированы на католическое Рождество.

Учитывая риск дальнейшего распространения инфекции, в том числе за пределы клуба, по итогам консультаций было принято решение о переносе указанного матча.

Заражённые представители «Манчестер Сити», имена которых не называются, отправились на изоляцию в соответствии с медицинским протоколом.