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​Эллардайс при Клоппе набрал на «Энфилде» больше очков, чем любой тренер

28 Декабря 2020, 18:54,

flickr.com

В воскресенье вечером «Вест Бромвич» продержался под натиском «Ливерпуля» на «Энфилде» и смог сыграть вничью со счётом 1:1.

Любопытно, что Сэм Эллардайс, который возглавил «Вест Бромвич» не так давно, в эпоху работы Юргена Клоппа в «Ливерпуле» ни разу не проиграл в Премьер-лиге на «Энфилде» - одна победа и три ничьи.

При Клоппе Эллардайс со своими командами набрал на «Энфилде» шесть очков в АПЛ. Это лучший результат. Второй показатель у Алана Пардью (четыре очка), тройку замыкают Пол Клемент и Луи ван Галь (по три очка), пишет Opta.

Стоит сказать, что «Ливерпуль» в последний раз проигрывал в Премьер-лиге на «Энфилде» в апреле 2017 года. Тогда соперником «красных» был «Кристал Пэлас», который возглавлял как раз Эллардайс.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп, Вест Бромвич, Сэм Эллардайс
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