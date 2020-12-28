​Лэмпард: «Челси» не претендует на титул АПЛ»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард считает, что общественность имеет завышенные ожидания от его команды.

«Некоторые люди называли нас претендентами на чемпионский титул Премьер-лиги. Но я никогда не принимал этого, потому что нас нет в списке претендентов. Чтобы оказаться там, нужно время. Такие матчи, как против «Арсенала», должны становиться для нас важными уроками на этом пути», - сказал Лэмпард на пресс-конференции.

На текущий момент «Челси» занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В пятнадцати играх команда Фрэнка Лэмпарда раздобыла двадцать пять очков.