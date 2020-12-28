​Сульшер намекнул на продление контракта с Кавани

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер дал понять, что клуб инициирует опцию продления контракта с Эдинсоном Кавани на один год.

«Кавани оказал большое влияние на команду с тех пор, как оказался здесь. Давайте сосредоточимся на улучшении всех, но у Эдинсона определённо есть ещё несколько лет», - приводит слова Сульшера Goal.com.

Кавани пока нечасто попадает в стартовый состав, но Сульшер лестно отзывается о форварде.

«Он определённо является игроком стартового состава. Нельзя сказать иначе о футболисте такого уровня. У нас много игроков стартового состава, их больше одиннадцати. Это нормально для такого клуба, как «Манчестер Юнайтед».

Я доверяю Кавани. Вероятно, он будет попадать в стартовый состав чаще, чем не попадать. У нас хорошая конкуренция», - отметил тренер «МЮ».