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​Сульшер намекнул на продление контракта с Кавани

28 Декабря 2020, 17:36,

Global Look Press

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер дал понять, что клуб инициирует опцию продления контракта с Эдинсоном Кавани на один год.

«Кавани оказал большое влияние на команду с тех пор, как оказался здесь. Давайте сосредоточимся на улучшении всех, но у Эдинсона определённо есть ещё несколько лет», - приводит слова Сульшера Goal.com.

Кавани пока нечасто попадает в стартовый состав, но Сульшер лестно отзывается о форварде.

«Он определённо является игроком стартового состава. Нельзя сказать иначе о футболисте такого уровня. У нас много игроков стартового состава, их больше одиннадцати. Это нормально для такого клуба, как «Манчестер Юнайтед».

Я доверяю Кавани. Вероятно, он будет попадать в стартовый состав чаще, чем не попадать. У нас хорошая конкуренция», - отметил тренер «МЮ».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Эдинсон Кавани, Уле Гуннар Сульшер
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