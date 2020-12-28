«Арсенал» может подписать защитника «Брайтона»

|
28 Декабря 2020, 09:15,
|
|
Руководство лондонского «Арсенала» проявляет заинтересованность в услугах защитника «Брайтона» Тарика Лампти. «Канониры» рассматривают кандидатуру 20-летнего англичанина в качестве альтернативы испанцу Эктору Бельерину, об этом рапортует издание Daily Mirror.
Согласно данным источника, в услугах Лампти также заинтересованы мюнхенская «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».
В текущем сезоне английской Премьер-лиги защитник провел 11 поединков, отметившись голом и результативной передачей.
После 15 туров чемпионата Англии «Арсенал» и «Брайтон» являются соседями по турнирной таблице, занимая 15-е и 16-е места соответственно.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Арсенал Лондон, Брайтон, Трансферы футбола - зима 2021, Тарик Лампти