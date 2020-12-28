«Ливерпуль» предложил новый контракт Вейналдуму

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28 Декабря 2020, 08:48,
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Руководство «Ливерпуля» предложило голландскому полузащитнику Джорджиньо Вейналдуму новое трудовое соглашение. Об этом информирует издание The Guardian.
Ранее стороны уже вели переговоры о пролонгации сотрудничества, однако не смогли согласовать детали сделки. Действующий контракт между клубом и игроком рассчитан до лета 2021-го года.
Ранее сообщалось, что подписать Вейналдума хотят каталонская «Барселона» и миланский «Интер».
Джорджиньо защищает цвета мерсисайдского клуба с 2016-го года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги голландец провел 15 поединков, отметившись одним забитым мячом.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ливерпуль, Джорджиньо Вейналдум