«Ливерпуль» предложил новый контракт Вейналдуму

Руководство «Ливерпуля» предложило голландскому полузащитнику Джорджиньо Вейналдуму новое трудовое соглашение. Об этом информирует издание The Guardian.

Ранее стороны уже вели переговоры о пролонгации сотрудничества, однако не смогли согласовать детали сделки. Действующий контракт между клубом и игроком рассчитан до лета 2021-го года.

Ранее сообщалось, что подписать Вейналдума хотят каталонская «Барселона» и миланский «Интер».

Джорджиньо защищает цвета мерсисайдского клуба с 2016-го года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги голландец провел 15 поединков, отметившись одним забитым мячом.