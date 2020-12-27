Мойес просит лигу внести ясность в правила игры рукой

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес после матча с «Брайтоном» (2:2) попросил руководство лиги прояснить правило игры рукой. Данная реакция связана с голом Льюиса Данка, засчитанного после вмешательства VAR.

«Мяч определённо попадает ему в руку», - заявил Мойес в эфире BBC Radio 5. «Если вы не скажете мне, что правила изменились, я думаю, что все, что попадает в руку и ведет к цели, должно быть отрублено».

В текущем сезоне «Вест Хэм» находится на десятой строчке, набрав после 15 игр 22 очка, и всего на 5 баллов отстаёт от зоны Лиги чемпионов, где на четвёртом месте располагается «Манчестер Юнайтед» с 27 очками.