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Мойес просит лигу внести ясность в правила игры рукой

27 Декабря 2020, 22:57,

Global Look Press

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес после матча с «Брайтоном» (2:2) попросил руководство лиги прояснить правило игры рукой. Данная реакция связана с голом Льюиса Данка, засчитанного после вмешательства VAR.

«Мяч определённо попадает ему в руку», - заявил Мойес в эфире BBC Radio 5. «Если вы не скажете мне, что правила изменились, я думаю, что все, что попадает в руку и ведет к цели, должно быть отрублено».

В текущем сезоне «Вест Хэм» находится на десятой строчке, набрав после 15 игр 22 очка, и всего на 5 баллов отстаёт от зоны Лиги чемпионов, где на четвёртом месте располагается  «Манчестер Юнайтед» с 27 очками.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Вест Хэм, Дэвид Мойес
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
27 Декабря 2020, 23:04

Правила игры меняются, развитие не стоит на месте....

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