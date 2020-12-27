Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Ювентус» отказался от подписания Озила

27 Декабря 2020, 21:41,

Global Look Press

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил не перейдёт в «Ювентус».

Как сообщает Tuttosport, «канониры» предлагали немецкого полузащитника «Ювентусу». Отмечается, что английский клуб был готов платить половину зарплаты Озила, но туринцы отказались от такого предложения.

Напомним, что Месут не попал даже в заявку «Арсенала» на нынешний сезон, а свой последний матч за «канониров» полузащитник сыграл ещё до пандемии коронавируса.

32-летний немец выступает за лондонский клуб с августа 2013-го года, его контракт с «Арсеналом» действует до конца сезона.

Ранее в СМИ появилась информация, что Озил близок к переходу в турецкий «Фенербахче».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Арсенал Лондон, Месут Озил, Трансферы футбола - зима 2021
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (3)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Misha_diablo_football
27 Декабря 2020, 23:11

Фенербахче или Истанбул (к дядюшке Раджипу) там будут ему рады....

0
PoliticExpert
27 Декабря 2020, 22:20

Были времена, когда он был очень хорош.

0
Bettega
27 Декабря 2020, 23:20

не было таких времен!

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола