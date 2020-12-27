«Ювентус» отказался от подписания Озила

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил не перейдёт в «Ювентус».

Как сообщает Tuttosport, «канониры» предлагали немецкого полузащитника «Ювентусу». Отмечается, что английский клуб был готов платить половину зарплаты Озила, но туринцы отказались от такого предложения.

Напомним, что Месут не попал даже в заявку «Арсенала» на нынешний сезон, а свой последний матч за «канониров» полузащитник сыграл ещё до пандемии коронавируса.

32-летний немец выступает за лондонский клуб с августа 2013-го года, его контракт с «Арсеналом» действует до конца сезона.

Ранее в СМИ появилась информация, что Озил близок к переходу в турецкий «Фенербахче».