«Ювентус» отказался от подписания Озила

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27 Декабря 2020, 21:41,
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Полузащитник «Арсенала» Месут Озил не перейдёт в «Ювентус».
Как сообщает Tuttosport, «канониры» предлагали немецкого полузащитника «Ювентусу». Отмечается, что английский клуб был готов платить половину зарплаты Озила, но туринцы отказались от такого предложения.
Напомним, что Месут не попал даже в заявку «Арсенала» на нынешний сезон, а свой последний матч за «канониров» полузащитник сыграл ещё до пандемии коронавируса.
32-летний немец выступает за лондонский клуб с августа 2013-го года, его контракт с «Арсеналом» действует до конца сезона.
Ранее в СМИ появилась информация, что Озил близок к переходу в турецкий «Фенербахче».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ливерпуль, Арсенал Лондон, Месут Озил, Трансферы футбола - зима 2021
Фенербахче или Истанбул (к дядюшке Раджипу) там будут ему рады....
Были времена, когда он был очень хорош.
не было таких времен!