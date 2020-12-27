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Скоулз: «Фернандеш лучше меня»

27 Декабря 2020, 20:53,

Global Look Press

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался о полузащитнике «манкунианцев» Бруну Фернандеше.

«То, что делает Фернандеш – это феноменально. С его приходом «Манчестер Юнайтед» вернул себе былые позиции и стал бороться за титул. Надеюсь, что Бруну продолжит в том же духе.

Думаю, что Фернандеш лучше меня. Он другой. Он забивает больше голов, чем я, создает больше моментов. Я бы хотел поиграть с ним в одной команде», - цитирует Скоулза пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

26-летний португалец сыграл двадцать два матче за английский клуб в нынешнем сезоне, забил четырнадцать голов и отдал восемь голевых передач.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Пол Скоулз, Бруну Фернандеш
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