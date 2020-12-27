Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Вест Хэм» едва не проиграл «Брайтону»

27 Декабря 2020, 19:21,

Global Look Press

В 15-м туре Премьер-лиги «Вест Хэм» принимал «Брайтон» и не выглядел лучше аутсайдера. Более того, «молотобойцы» дважды оказывались в роли догоняющих после голов Нила Мопе и Льюиса Данка. Впрочем, лондонцы добыли ничью 2:2 благодаря выстрелам Бена Джонсона и Томаша Соучека.

«Вест Хэм» с 22 очками остается на 10-м месте, а его соперник после третьей ничьей кряду поднялся на 16-ю строчку, набрав 13 пунктов.

Протокол игры  
Вест Хэм 2:2 Брайтон
    44' Мопе Нил (0:1)
(1:1) Джонсон Бен 60'    
    70' Данк Льюис (1:2)
(2:2) Соучек Томаш 82'    
Фабьянски Лукаш Бальбуэна Фабиан Огбонна Анджело Крессуэлл Арон Цоуфал Владимир Соучек Томаш Райс Деклан Джонсон Бен Ноубл Марк   46' (Лансини Мануэль (   46') Боуэн Джаррод   46' (Ярмоленко Андрей (   46') Алле Себастьян
Запасные: Фредерикс Райан Бенрахма Саид Диоп Исса Доусон Крэйг Снодграсс Роберт Форнальс Пабло Рэндолф Даррен
Санчес Роберт Уэбстер Адам Данк Льюис Бёрн Дэн Уайт Бен Биссума Ив Лаллана Адам   46' (Альсате Стивен (   46') Марч Соломон Троссар Леандро Мопе Нил   90' (Джаханбакш Алиреза (   90') Уэлбек Данни   83' (Гросс Паскаль (   83')
Запасные: Зачири Анди Вельтман Йоел Бернардо Фернандес Макаллистер Алексис Стил Джейсон Прёппер Дэви
27 декабря. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Вест Хэм, Брайтон
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола