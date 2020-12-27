«Вест Хэм» едва не проиграл «Брайтону»

В 15-м туре Премьер-лиги «Вест Хэм» принимал «Брайтон» и не выглядел лучше аутсайдера. Более того, «молотобойцы» дважды оказывались в роли догоняющих после голов Нила Мопе и Льюиса Данка. Впрочем, лондонцы добыли ничью 2:2 благодаря выстрелам Бена Джонсона и Томаша Соучека.

«Вест Хэм» с 22 очками остается на 10-м месте, а его соперник после третьей ничьей кряду поднялся на 16-ю строчку, набрав 13 пунктов.