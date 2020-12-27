«Вест Хэм» едва не проиграл «Брайтону»

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27 Декабря 2020, 19:21,
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В 15-м туре Премьер-лиги «Вест Хэм» принимал «Брайтон» и не выглядел лучше аутсайдера. Более того, «молотобойцы» дважды оказывались в роли догоняющих после голов Нила Мопе и Льюиса Данка. Впрочем, лондонцы добыли ничью 2:2 благодаря выстрелам Бена Джонсона и Томаша Соучека.
«Вест Хэм» с 22 очками остается на 10-м месте, а его соперник после третьей ничьей кряду поднялся на 16-ю строчку, набрав 13 пунктов.
Протокол игры
|44' Мопе Нил (0:1)
|(1:1) Джонсон Бен 60'
|70' Данк Льюис (1:2)
|(2:2) Соучек Томаш 82'
Фабьянски Лукаш • Бальбуэна Фабиан • Огбонна Анджело • Крессуэлл Арон • Цоуфал Владимир • Соучек Томаш • Райс Деклан • Джонсон Бен • Ноубл Марк 46' ( Лансини Мануэль ( 46') • Боуэн Джаррод 46' ( Ярмоленко Андрей ( 46') • Алле Себастьян
Запасные: Фредерикс Райан • Бенрахма Саид • Диоп Исса • Доусон Крэйг • Снодграсс Роберт • Форнальс Пабло • Рэндолф Даррен
Санчес Роберт • Уэбстер Адам • Данк Льюис • Бёрн Дэн • Уайт Бен • Биссума Ив • Лаллана Адам 46' ( Альсате Стивен ( 46') • Марч Соломон • Троссар Леандро • Мопе Нил 90' ( Джаханбакш Алиреза ( 90') • Уэлбек Данни 83' ( Гросс Паскаль ( 83')
Запасные: Зачири Анди • Вельтман Йоел • Бернардо Фернандес • Макаллистер Алексис • Стил Джейсон • Прёппер Дэви
27 декабря. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Вест Хэм, Брайтон