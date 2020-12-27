Гвардиола: «Агуэро нужен нам, но мы не должны допускать прошлых ошибок»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о нападающем Серхио Агуэро.

«Конечно, Серхио нужен нам. По тем минутам, что он сыграл с «Ньюкаслом», можно было сделать некоторые выводы. Агуэро по-прежнему резок – это очень важно. Конечно, нам небходимо быть осторожными. Мы не должны делать те же ошибки, как и в прошлом, когда он возвращался на поле слишком рано, а затем снова получал травму. Я должен вводить его в состав постепенно, но мне очень нужен этот парень», - цитирует Гвардиолу The Guardian.

В нынешнем сезоне Агуэро сыграл лишь восемь матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах и отметился двумя забитыми голами.