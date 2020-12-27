Главный тренер «Бёрнли» Дайч: «Футбол сейчас не похож на себя, как можно бороться за мяч в современных реалиях?»

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27 Декабря 2020, 17:45,
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Главный тренер «Бёрнли» Шон Дайч высказался о судействе в матче с «Лидсом» (0:1).
«Я не понимаю, за что поставили пенальти в наши ворота. Футбол сейчас не похож на себя. Посмотрите на гол, который мы забили, почему он не засчитан? Это не может считаться нарушением, Ми играл аккуратно.
Я понятия не имею, как можно бороться за мяч в современных реалиях. Хорошо, что весь мир увидит сегодняшний инцидент.
Мой разговор с арбитром? Я просто спросил, когда мы сможем с ним поговорить. Вот и всё. Он мне ничего не ответил», - цитирует Дайча Sky Sports.
Отметим, что арбитр назначил спорный пенальти в ворота «Бёрнли» и отменил их гол в первом тайме.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Бёрнли, Шон Дайч