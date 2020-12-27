Артета объяснил, почему всегда поддерживает Джаку

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о полузащитнике своей команды Граните Джаке.

«С первых дней, как я пришёл в клуб, Гранит демонстрировал лидерские качества, поэтому я всегда поддерживал его. Он допустил ошибку несколько недель назад, но все мы ошибаемся. Приверженность клубу, его характер и то, как он хочет бороться за клуб, не подлежат сомнению. Сегодня он доказал это в очередной раз», - цитирует Артету Sky Sports.

Напомним, что Джака отметился забитым голом в матче пятнадцатого тура английской Премьер-лиги с лондонским «Челси» (3:1), а 13 декабря Гранит получил красную карточку в игре с «Бёрнли» (0:1).