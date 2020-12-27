«Лидс» обыграл «Бёрнли» благодаря спорному пенальти

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27 Декабря 2020, 17:04,
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В Премьер-лиге начались воскресные матчи 15-го тура. «Лидс» очень быстро забил в ворота «Бёрнли», спорный пенальти уверенно реализовал Патрик Бэмфорд. В оставшиеся пять минут команды больше не забивали, хотя нанесли почти по два десятка ударов в сторону ворот.
«Лидс» с 20 очками вышел на 11-е место, «Бёрнли» - 16-й (13 очков).
Протокол игры
|(1:0) Бэмфорд Патрик 5'
Меслье Иллан • Даллас Стюарт • Эйлинг Люк • Стрёйк Паскаль • Алиоски Эгзиян • Филлипс Кэлвин • Рафинья Диас 70' ( Поведа Иан ( 70') • Морено Родриго 59' ( Эрнандес Пабло ( 59') • Клих Матеуш 66' ( Шеклтон Джейми ( 66') • Харрисон Джек • Бэмфорд Патрик
Запасные: Кошта Элдер • Робертс Тайлер • Дженкинс Джек • Касилья Кико • Дэвис Лейф • Кейси Оливер
Поуп Ник • Лоутон Мэттью • Тарковски Джеймс • 28'Ми Бен • Тэйлор Чарли • Бенсон Джош 74' ( Родригес Джей ( 74') • Вествуд Эшли • 79'Браунхилл Джош • Питерс Эрик 74' ( Стивенс Дейл ( 74') • Вуд Крис • Барнс Эшли 90'
Запасные: Норрис Уилл • Данн Джимми • Мумбонго Джоэль • Anthony Mancini • Бардсли Филипп • Пикок-Фаррелл Бэйли • Лонг Кевин
27 декабря. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Бёрнли, Лидс