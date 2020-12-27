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«Лидс» обыграл «Бёрнли» благодаря спорному пенальти

27 Декабря 2020, 17:04,

Global Look Press

В Премьер-лиге начались воскресные матчи 15-го тура. «Лидс» очень быстро забил в ворота «Бёрнли», спорный пенальти уверенно реализовал Патрик Бэмфорд. В оставшиеся пять минут команды больше не забивали, хотя нанесли почти по два десятка ударов в сторону ворот.

«Лидс» с 20 очками вышел на 11-е место, «Бёрнли» - 16-й (13 очков).

Протокол игры  
Лидс 1:0 Бёрнли
(1:0) Бэмфорд Патрик 5'    
Меслье Иллан Даллас Стюарт Эйлинг Люк Стрёйк Паскаль Алиоски Эгзиян Филлипс Кэлвин Рафинья Диас   70' (Поведа Иан (   70') Морено Родриго   59' (Эрнандес Пабло (   59') Клих Матеуш   66' (Шеклтон Джейми (   66') Харрисон Джек Бэмфорд Патрик
Запасные: Кошта Элдер Робертс Тайлер Дженкинс Джек Касилья Кико Дэвис Лейф Кейси Оливер
Поуп Ник Лоутон Мэттью Тарковски Джеймс   28' Ми Бен Тэйлор Чарли Бенсон Джош   74' (Родригес Джей (   74') Вествуд Эшли   79' Браунхилл Джош Питерс Эрик   74' (Стивенс Дейл (   74') Вуд Крис Барнс Эшли   90'
Запасные: Норрис Уилл Данн Джимми Мумбонго Джоэль Anthony Mancini Бардсли Филипп Пикок-Фаррелл Бэйли Лонг Кевин
27 декабря. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Бёрнли, Лидс
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