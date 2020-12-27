​Озил может перейти в «Ювентус»

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27 Декабря 2020, 16:52,
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Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Как сообщает Tuttosport, представители немецкого футболиста ведут переговоры с «Ювентусом».
Контракт Озила с «Арсеналом» рассчитан до конца сезона, поэтому с первого января футболист сможет свободно вести переговоры и даже подписать предварительный контракт с зарубежным клубом.
По данным источника, «Ювентус» может арендовать Озила уже в январе и выплачивать ему 50% заработной платы, в то время как другую половину продолжит выплачивать «Арсенал».
Напомним, Месут Озил не был заявлен за «Арсенал» ни на Премьер-лигу, ни на Лигу Европы. Зимой «канониры» получат возможность дозаявить игрока.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Арсенал Лондон, Месут Озил, Трансферы футбола - зима 2021