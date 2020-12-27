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​«Вулверхэмптон» пытается арендовать Йовича у «Реала»

27 Декабря 2020, 15:40,

Global Look Press

«Вулверхэмптон» сделал запрос по поводу аренды форварда «Реала» Луки Йовича, сообщает The Athletic. Сербский футболист перешёл в мадридский клуб летом 2019 года после ударного сезона в «Айнтрахте», однако с тех пор он забил за «сливочных» только дважды в тридцати двух поединках.

Отмечается, что вероятность перехода Йовича в «Вулверхэмптон» является не очень высокой. Английский клуб хотел бы просто арендовать игрока на сезон, в то время как «Реал» заинтересован во включении в сделку опции выкупа.

«Вулверхэмптон» ищет замену для Рауля Хименеса, который получил перелом черепа и может пропустить остаток сезона.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Вулверхэмптон, Трансферы футбола - зима 2021, Лука Йович
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