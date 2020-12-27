​«Вулверхэмптон» пытается арендовать Йовича у «Реала»

«Вулверхэмптон» сделал запрос по поводу аренды форварда «Реала» Луки Йовича, сообщает The Athletic. Сербский футболист перешёл в мадридский клуб летом 2019 года после ударного сезона в «Айнтрахте», однако с тех пор он забил за «сливочных» только дважды в тридцати двух поединках.

Отмечается, что вероятность перехода Йовича в «Вулверхэмптон» является не очень высокой. Английский клуб хотел бы просто арендовать игрока на сезон, в то время как «Реал» заинтересован во включении в сделку опции выкупа.

«Вулверхэмптон» ищет замену для Рауля Хименеса, который получил перелом черепа и может пропустить остаток сезона.