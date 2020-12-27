​Клопп: «Милнер – наш пенальтист номер один»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поговорил о том, кто в его команде является штатным пенальтистом.

«Джеймс Милнер – наш пенальтист номер один. Когда он не играет, наступает время Мохамеда Салаха. Если Милнер находится на поле, он может принять решение. Иногда футболист может не быть уверен на 1000% или подумать: «Пускай он пробьёт, он уже забил два подряд» и тому подобное.

Вероятно, чаще всего Салах забивал с пенальти, когда Милнера не было на поле. Но я помню по крайней мере один случай, когда Джеймс отдал пенальти Мохамеду. Для меня важно только то, чтобы мяч после удара с пенальти оказался в сетке», - приводит слова Клоппа Goal.com.