Анчелотти: «Мы не думали, что будем идти вторыми»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти высказался о выступлениях команды в этом сезоне. На текущий момент «ириски» занимают второе место в турнирной таблице, отставая только от «Ливерпуля».

«Мы очень рады быть вторыми. Мы не ожидали этого в начале сезона, но мы оказались там и хотим там оставаться.

У нас хороший состав. С этими футболистами мы можем провести действительно хороший сезон. Нам не нужно думать о трансферном окне в январе.

Мы счастливы быть вторыми, но у нас нет много времени, чтобы об этом думать. Через два дня новая игра, движемся дальше», - сказал Анчелотти на пресс-конференции после победы над «Шеффилд Юнайтед» со счётом 1:0.

28 декабря «Эвертон» сыграет против «Манчестер Сити».