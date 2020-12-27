Анчелотти: «Мы не думали, что будем идти вторыми»

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27 Декабря 2020, 11:17,
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Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти высказался о выступлениях команды в этом сезоне. На текущий момент «ириски» занимают второе место в турнирной таблице, отставая только от «Ливерпуля».
«Мы очень рады быть вторыми. Мы не ожидали этого в начале сезона, но мы оказались там и хотим там оставаться.
У нас хороший состав. С этими футболистами мы можем провести действительно хороший сезон. Нам не нужно думать о трансферном окне в январе.
Мы счастливы быть вторыми, но у нас нет много времени, чтобы об этом думать. Через два дня новая игра, движемся дальше», - сказал Анчелотти на пресс-конференции после победы над «Шеффилд Юнайтед» со счётом 1:0.
28 декабря «Эвертон» сыграет против «Манчестер Сити».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Эвертон, Карло Анчелотти