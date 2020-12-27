Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Анчелотти: «Мы не думали, что будем идти вторыми»

27 Декабря 2020, 11:17,

Global Look Press

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти высказался о выступлениях команды в этом сезоне. На текущий момент «ириски» занимают второе место в турнирной таблице, отставая только от «Ливерпуля».

«Мы очень рады быть вторыми. Мы не ожидали этого в начале сезона, но мы оказались там и хотим там оставаться.

У нас хороший состав. С этими футболистами мы можем провести действительно хороший сезон. Нам не нужно думать о трансферном окне в январе.

Мы счастливы быть вторыми, но у нас нет много времени, чтобы об этом думать. Через два дня новая игра, движемся дальше», - сказал Анчелотти на пресс-конференции после победы над «Шеффилд Юнайтед» со счётом 1:0.

28 декабря «Эвертон» сыграет против «Манчестер Сити».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Эвертон, Карло Анчелотти
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола