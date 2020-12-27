​Гвардиола: «В этом сезоне странные результаты»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после победы над «Ньюкаслом» со счётом 2:0. Авторами голов стали Илкай Гюндоган и Ферран Торрес.

«Это была тяжёлая игра с учётом погодных условий и соперника, оборону которого непросто вскрывать. В таком темпе нам и нужно играть, сегодня наша позиционная игра была идеальной. К сожалению, мы не забили больше, но получили три очка.

У нас нет много времени на раздумья – матчи каждые три дня. Футболисты преданы делу и сконцентрированы. Мы далеки от вершины, на прошлой неделе мы занимали десятое место и скакали вверх-вниз. В этом сезоне у всех странные результаты, важно сохранять спокойствие в хорошие и плохие моменты», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.