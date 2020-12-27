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​В «Арсенале» случился раскол из-за ситуации Озила

27 Декабря 2020, 09:33,

Global Look Press

В лондонском «Арсенале» наблюдается раскол из-за ситуации полузащитника Месута Озила. Как известно, немецкий футболист в октябре не был включён в заявку «канониров» как на Лигу Европы, так и на Премьер-лигу.

Как сообщает на своих страницах The Telegraph, некоторые игроки «Арсенала» настаивают на том, чтобы Озил был дозаявлен в рамках январского трансферного окна. Впрочем, имеются и другие мнения, в частности Артета продолжает настаивать на том, что немец не показывает максимума.

Отмечается, что ситуация Озила является одним из основных факторов разногласий в команде Микеля Артеты.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Арсенал Лондон, Месут Озил
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