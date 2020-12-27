«Манчестер Сити» спокойно обыграл «Ньюкасл», «Эвертон» уже второй

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27 Декабря 2020, 00:54,
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Насыщенный футбольный день 26 декабря завершали «Манчестер Сити» и «Ньюкасл». «Горожане» предсказуемо много атаковали и обостряли игру, что вылилось в два гола, пару попаданий в штанги и череду других опасных моментов. Победу команде Хосепа Гвардиолы принесли голевые удары Илкая Гюндогана, которого технично снабдил мячом Рахим Стерлинг, и Ферран Торрес, который также был точен с близкого расстояния - 2:0.
В параллельной игре «Эвертон» гостил у «Шеффилд Юнайтед» и в равной малособытийной борьбе вырвал победу в концовке после гола Гильфи Сигурссона - 1:0.
И если «Манчестер Сити» вышел на пятое место, то «Эвертон» - на второе.
Протокол игры
|(1:0) Гюндоган Илкай 14'
|(2:0) Торрес Ферран 55'
Эдерсон Мораес • Канселу Жоау • 88'Стоунс Джон • Диаш Рубен • Аке Натан • Гюндоган Илкай 90' ( Фоден Фил ( 90') • Родри Эрнандес 34' 58' ( Фернандиньо Фернандо ( 58') • Стерлинг Рахим • Де Брёйне Кевин • Силва Бернарду • Торрес Ферран 78' ( Агуэро Серхио ( 78')
Запасные: Лапорт Эмерик • Палмер Коул • Марез Рияд • Менди Бенджамин • Стеффен Закари • Зинченко Александр
Дарлоу Карл • Йедлин Деандре • Фернандес Федерико • Шёр Фабиан • 80'Кларк Киран • Ритчи Мэтт 65' 66' ( Льюис Джамал ( 66') • Мёрфи Джейкоб • Лонгстафф Мэттью • Хэйден Айзак • Альмирон Мигель 82' ( Гейл Дуайт ( 82') • Жоэлинтон 71' ( Кэрролл Эндрю ( 71')
Запасные: Уилсон Каллум • Крафт Эмиль • Андерсон Эллиот • Гиллеспи Марк • Лонгстафф Шон • Манкильо Хави
26 декабря. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).
Протокол игры
|80' Сигурдссон Гильфи (0:1)
Ремсдейл Арон • Башам Крис • Иган Джон • Робинсон Джек • 90'Бэлдок Джордж • 71'Ампаду Этан • Осборн Бен • Стивенс Энда • Макголдрик Дэвид 63' ( Норвуд Оливер ( 63') • Брюстер Риан 76' ( Муссе Ли ( 76') • Бёрк Оливер 46' ( Макбарни Оливер ( 46')
Запасные: Флек Джон • Богл Джейден • Шарп Билли • Лоу Макс • Джагелка Фил • Веррипс Михаэл
Пикфорд Джордан • 90'Холгейт Мэйсон • Мина Йерри • Кин Майкл 66' ( Коулмэн Шеймус ( 66') • Годфри Бен • 89'Дукуре Абдулай • Дэйвис Том 74' ( Гомеш Андре ( 74') • Айуоби Алекс • Сигурдссон Гильфи • Гордон Энтони 55' ( Бернард Дуарте ( 55' ) • 81'Калверт-Льюин Доминик 52'
Запасные: Тосун Дженк • Лоссль Йонас • Ольсен Робин • Кенни Джонджо • Нкунку Нильс • Брэнтуэйт Джерред
26 декабря. Стадион "Брэмолл Лейн" (Шеффилд).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Манчестер Сити, Эвертон, Ньюкасл, Шеффилд Юнайтед