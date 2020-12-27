«Манчестер Сити» спокойно обыграл «Ньюкасл», «Эвертон» уже второй

Насыщенный футбольный день 26 декабря завершали «Манчестер Сити» и «Ньюкасл». «Горожане» предсказуемо много атаковали и обостряли игру, что вылилось в два гола, пару попаданий в штанги и череду других опасных моментов. Победу команде Хосепа Гвардиолы принесли голевые удары Илкая Гюндогана, которого технично снабдил мячом Рахим Стерлинг, и Ферран Торрес, который также был точен с близкого расстояния - 2:0.

В параллельной игре «Эвертон» гостил у «Шеффилд Юнайтед» и в равной малособытийной борьбе вырвал победу в концовке после гола Гильфи Сигурссона - 1:0.

И если «Манчестер Сити» вышел на пятое место, то «Эвертон» - на второе.