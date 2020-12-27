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«Манчестер Сити» спокойно обыграл «Ньюкасл», «Эвертон» уже второй

27 Декабря 2020, 00:54,

Global Look Press

Насыщенный футбольный день 26 декабря завершали «Манчестер Сити» и «Ньюкасл». «Горожане» предсказуемо много атаковали и обостряли игру, что вылилось в два гола, пару попаданий в штанги и череду других опасных моментов. Победу команде Хосепа Гвардиолы принесли голевые удары Илкая Гюндогана, которого технично снабдил мячом Рахим Стерлинг, и Ферран Торрес, который также был точен с близкого расстояния - 2:0.

В параллельной игре «Эвертон» гостил у «Шеффилд Юнайтед» и в равной малособытийной борьбе вырвал победу в концовке после гола Гильфи Сигурссона - 1:0.

И если «Манчестер Сити» вышел на пятое место, то «Эвертон» - на второе.

Протокол игры  
Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл
(1:0) Гюндоган Илкай 14'    
(2:0) Торрес Ферран 55'    
Эдерсон Мораес Канселу Жоау   88' Стоунс Джон Диаш Рубен Аке Натан Гюндоган Илкай   90' (Фоден Фил (   90') Родри Эрнандес   34'   58' (Фернандиньо Фернандо (   58') Стерлинг Рахим Де Брёйне Кевин Силва Бернарду Торрес Ферран   78' (Агуэро Серхио (   78')
Запасные: Лапорт Эмерик Палмер Коул Марез Рияд Менди Бенджамин Стеффен Закари Зинченко Александр
Дарлоу Карл Йедлин Деандре Фернандес Федерико Шёр Фабиан   80' Кларк Киран Ритчи Мэтт   65'   66' (Льюис Джамал (   66') Мёрфи Джейкоб Лонгстафф Мэттью Хэйден Айзак Альмирон Мигель   82' (Гейл Дуайт (   82') Жоэлинтон   71' (Кэрролл Эндрю (   71')
Запасные: Уилсон Каллум Крафт Эмиль Андерсон Эллиот Гиллеспи Марк Лонгстафф Шон Манкильо Хави
26 декабря. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).
Протокол игры  
Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон
    80' Сигурдссон Гильфи (0:1)
Ремсдейл Арон Башам Крис Иган Джон Робинсон Джек   90' Бэлдок Джордж   71' Ампаду Этан Осборн Бен Стивенс Энда Макголдрик Дэвид   63' (Норвуд Оливер (   63') Брюстер Риан   76' (Муссе Ли (   76') Бёрк Оливер   46' (Макбарни Оливер (   46')
Запасные: Флек Джон Богл Джейден Шарп Билли Лоу Макс Джагелка Фил Веррипс Михаэл
Пикфорд Джордан   90' Холгейт Мэйсон Мина Йерри Кин Майкл   66' (Коулмэн Шеймус (   66') Годфри Бен   89' Дукуре Абдулай Дэйвис Том   74' (Гомеш Андре (   74') Айуоби Алекс Сигурдссон Гильфи Гордон Энтони   55' (Бернард Дуарте (   55'   81') Калверт-Льюин Доминик   52'
Запасные: Тосун Дженк Лоссль Йонас Ольсен Робин Кенни Джонджо Нкунку Нильс Брэнтуэйт Джерред
26 декабря. Стадион "Брэмолл Лейн" (Шеффилд).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Сити, Эвертон, Ньюкасл, Шеффилд Юнайтед
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