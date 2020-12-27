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​Лэмпард считает, что Вернеру ещё нужно время, чтобы раскрыться в «Челси»

27 Декабря 2020, 00:29,

Global Look Press

Нападающий «Челси» Тимо Вернер угодил в полосу неудач – впервые за четыре года игрок выдал серию из десяти игр подряд без забитого гола. В субботнем матче против «Арсенала» Вернер был заменён в перерыве. Игру немецкого форварда прокомментировал рулевой «пенсионеров» Фрэнк Лэмпард.

«Конечно, нападающих всегда будут оценивать по забитым голам. Что касается сегодняшних замен в перерыве, то я чувствовал, что должен был что-то изменить в этих зонах, чтобы добавить энергии.

Сегодня Вернер не давал нам достаточно как с мячом, так и без мяча. Отчасти мы должны дать ему ещё время. Я продолжаю говорить, что Тимо оказался в другой лиге, но ему нужно адаптироваться достаточно быстро», - сказал Лэмпард на пресс-конференции.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Тимо Вернер
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