​Лэмпард считает, что Вернеру ещё нужно время, чтобы раскрыться в «Челси»

Нападающий «Челси» Тимо Вернер угодил в полосу неудач – впервые за четыре года игрок выдал серию из десяти игр подряд без забитого гола. В субботнем матче против «Арсенала» Вернер был заменён в перерыве. Игру немецкого форварда прокомментировал рулевой «пенсионеров» Фрэнк Лэмпард.

«Конечно, нападающих всегда будут оценивать по забитым голам. Что касается сегодняшних замен в перерыве, то я чувствовал, что должен был что-то изменить в этих зонах, чтобы добавить энергии.

Сегодня Вернер не давал нам достаточно как с мячом, так и без мяча. Отчасти мы должны дать ему ещё время. Я продолжаю говорить, что Тимо оказался в другой лиге, но ему нужно адаптироваться достаточно быстро», - сказал Лэмпард на пресс-конференции.