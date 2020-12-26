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Ходжсон: «Вилла» победила заслуженно»

26 Декабря 2020, 22:20,

Global Look Press

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон разочарован игрой подопечных в матче с «Астон Виллой» (0:3), половину которой лондонцы провели в большинстве.

- В перерыве я не думал о том, что счет может стать 0:3. В первом тайме мы сыграли достаточно хорошо, чтобы предполагать, что сумеем вернуться, особенно после удаления Мингса, - заявил Ходжсон в послематчевом интервью.

- Но ничего не сработало, нас жестко наказали на контратаках. Я в перерыве был вполне уверен, что мы сможем победить, создавать моменты и доставлять мяч к штрафной. Всего этого я почти не видел во втором тайме. Волнует и разочаровывает то, что мы имели шанс вернуться в игру и не смогли. «Вилла» победила заслуженно, - добавил тренер.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Кристал Пэлас, Рой Ходжсон
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