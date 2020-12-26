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Дин Смит: «Наша контригра была на уровне, вероятно, мы могли забить ещё парочку голов»

26 Декабря 2020, 22:13,

Global Look Press

Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит дал оценку игре подопечных в матче с «Кристал Пэлас» (3:0), вторую половину которого бирмингемцы провели в меньшинстве.

- Да, я хотел увидеть хорошую игру, и мои ребята ее показали. У нас должок перед Эми Маринесом за отличный сэйв на первых минутах. Наша контригра была на уровне, вероятно, мы могли забить еще парочку голов, - заявил Смит в телеэфире после матча.

- К сожалению, Тайрон Мингс был удален, но в Премьер-лиге я бы не поставил кого-то другого, кроме Олли Уоткинса, чтобы вести за собой команду в составе 10 футболистов, - добавил Смит.

После этого успеха «Астон Вилла» настигла в таблице «Челси» и «Тоттенхэм».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Астон Вилла, Дин Смит
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