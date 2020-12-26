Сульшер: «Иногда из-за Фернандеша я рву на себе волосы, но нам нужен этот X-фактор»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался по поводу игры полузащитника Бруну Фернандеша.

«Он определённо из тех игроков, которые влияют на результат. Он создаёт голы, он забивает голы, он рискует, что разрешено делать каждому игроку «Манчестер Юнайтед». Фернандеш определённо является смелым парнем.

Иногда я рву на себе волосы и говорю, что есть более простой вариант для паса, но нельзя отнять возможность рисковать у Бруну. Нам нужен этот X-фактор», - сказал Сульшер журналистам на пресс-конференции после гостевой ничьей с «Лестером» с результатом 2:2 в Премьер-лиге.