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Сульшер: «Иногда из-за Фернандеша я рву на себе волосы, но нам нужен этот X-фактор»

26 Декабря 2020, 21:49,

Global Look Press

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался по поводу игры полузащитника Бруну Фернандеша.

«Он определённо из тех игроков, которые влияют на результат. Он создаёт голы, он забивает голы, он рискует, что разрешено делать каждому игроку «Манчестер Юнайтед». Фернандеш определённо является смелым парнем.

Иногда я рву на себе волосы и говорю, что есть более простой вариант для паса, но нельзя отнять возможность рисковать у Бруну. Нам нужен этот X-фактор», - сказал Сульшер журналистам на пресс-конференции после гостевой ничьей с «Лестером» с результатом 2:2 в Премьер-лиге.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер, Бруну Фернандеш
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Комментарии (1)
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0
andpet
26 Декабря 2020, 22:04

если не будем выигрывать у сильных соперников тогда это всё просто не кому не нужна будет обычная команда не отличавшееся от тех кто борется за выживания и просто будем ходить по кругу.и все эти факторы ничего не принесут и тогда мы будем на себе волосы рвать уверен многие за эти годы уже стали лысыми.

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