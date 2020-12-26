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​Габриэль пропустит три матча «Арсенала» из-за контакта с заражённым коронавирусом

26 Декабря 2020, 20:45,

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Защитник «Арсенала» Габриэль пропустит три ближайших матча команды, о чём сообщила пресс-служба лондонского клуба. Футболист был отправлен на изоляцию после того, как он имел контакт с человеком, заражённым коронавирусом.

Давид Луис и Виллиан не играют против «Челси» из-за болезни. При этом оба футболиста сдали отрицательные результаты теста на коронавирусную инфекцию.

Следить за матчем между «Арсеналом» и «Челси» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult. На текущий момент «канониры» занимают лишь пятнадцатое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Арсенал Лондон, Виллиан, Давид Луис, Габриэль
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