​Габриэль пропустит три матча «Арсенала» из-за контакта с заражённым коронавирусом

Защитник «Арсенала» Габриэль пропустит три ближайших матча команды, о чём сообщила пресс-служба лондонского клуба. Футболист был отправлен на изоляцию после того, как он имел контакт с человеком, заражённым коронавирусом.

Давид Луис и Виллиан не играют против «Челси» из-за болезни. При этом оба футболиста сдали отрицательные результаты теста на коронавирусную инфекцию.

Следить за матчем между «Арсеналом» и «Челси» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult. На текущий момент «канониры» занимают лишь пятнадцатое место в турнирной таблице Премьер-лиги.