Зинченко не покинет «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко не покинет клуб в зимнее трансферное окно. Как сообщает The Athletic, «горожане» не собираются расставаться с украинцем, учитывая напряжённый график матчей в этом сезоне.

Ранее сообщалось, что Зинченко может сменить клубную прописку зимой из-за малого количества игрового времени. В этом сезоне украинец провёл только шесть матчей, причём лишь один из них пришёлся на Премьер-лигу.

Добавим, что Александр Зинченко стал игроком «Манчестер Сити» летом 2016 года после перехода из «Уфы».