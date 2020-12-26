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Зинченко не покинет «Манчестер Сити»

26 Декабря 2020, 20:30,

Global Look Press

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко не покинет клуб в зимнее трансферное окно. Как сообщает The Athletic, «горожане» не собираются расставаться с украинцем, учитывая напряжённый график матчей в этом сезоне.

Ранее сообщалось, что Зинченко может сменить клубную прописку зимой из-за малого количества игрового времени. В этом сезоне украинец провёл только шесть матчей, причём лишь один из них пришёлся на Премьер-лигу.

Добавим, что Александр Зинченко стал игроком «Манчестер Сити» летом 2016 года после перехода из «Уфы».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Александр Зинченко
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