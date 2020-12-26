​Линделофу может понадобиться операция

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделоф может перенести операцию. На это после гостевой ничей с «Лестером» (2:2) намекнул главный тренер «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер. В игре на «Кинг Пауэр» шведский футболист был заменён на экваторе второй половины поединка.

«У Линделофа имеются проблемы со спиной. Он борется с ними уже какое-то время, и нам, возможно, придётся что-то с этим сделать. Посмотрим, как будем действовать», - сказал после игры Сульшер.

В девятнадцати матчах сезона 2020/2021 во всех соревнованиях Виктор Линделоф забил один гол и отдал один результативный пас.