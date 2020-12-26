Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Фабиньо: «Второй подряд титул позволил бы «Ливерпулю» войти в число лучших команд в истории АПЛ»

26 Декабря 2020, 17:44,

Global Look Press

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо высказался по поводу задач команды.

«Нашу команду запомнят за хорошую игру и за завоевание титула Премьер-лиги. Но если мы сможем завоевать второй титул подряд, то продвинемся в рамках футбольной истории. Мы бы встали в один ряд с командами, которым удавалось стать чемпионами в двух сезонах кряду. Мы вошли бы в число лучших команд в истории АПЛ.

Принимая во внимание все трудности этого года, второй подряд титул стал бы более особенным, чем первый. Это покажет, что у «Ливерпуля» есть постоянное желание побеждать», - рассказал Фабиньо в интервью Daily Mail.

На текущий момент именно «Ливерпуль» лидирует в Премьер-лиге Англии.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Фабиньо, Энрике Фабиньо
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола