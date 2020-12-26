​Фабиньо: «Второй подряд титул позволил бы «Ливерпулю» войти в число лучших команд в истории АПЛ»

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо высказался по поводу задач команды.

«Нашу команду запомнят за хорошую игру и за завоевание титула Премьер-лиги. Но если мы сможем завоевать второй титул подряд, то продвинемся в рамках футбольной истории. Мы бы встали в один ряд с командами, которым удавалось стать чемпионами в двух сезонах кряду. Мы вошли бы в число лучших команд в истории АПЛ.

Принимая во внимание все трудности этого года, второй подряд титул стал бы более особенным, чем первый. Это покажет, что у «Ливерпуля» есть постоянное желание побеждать», - рассказал Фабиньо в интервью Daily Mail.

На текущий момент именно «Ливерпуль» лидирует в Премьер-лиге Англии.