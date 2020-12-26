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Джеррард: «Моя мечта - стать главным тренером «Ливерпуля»

26 Декабря 2020, 16:20,

fratria.ru

Наставник «Рейнджерс» Стивен Джеррард высказался о возможной работе в «Ливерпуле».

«Моя мечта - стать главным тренером «Ливерпуля». Этот клуб очень многое значит для меня. В данный момент командой руководит один из лучших наставников мирового футбола - Юрген Клопп. С ним команда очень многого добилась. То, что я выступал за мерсисайдцев, еще не значит, что я следующий на очереди», - передает слова тренера издание The Athletic.

Джеррард является воспитанником академии «Ливерпуля». Стивен выступал за мерсисайдскую команду с 1998-го по 2015-й год. В составе «красных» он выигрывал Лигу чемпионов, Кубок УЕФА, Кубок Англии и много других трофеев.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Стивен Джеррард
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