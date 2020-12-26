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Брандт - трансферная цель «Арсенала»

26 Декабря 2020, 14:48,

Global Look Press

Хавбек дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт может перейти в лондонский «Арсенал», об этом рапортует издание The Athletic.

По данным источника, первоначально англичане хотели подписать Доминика Собослаи из «Зальцбурга», однако перешли к кандидатуре немецкого полузащитника в связи с трансфером венгра в «РБ Лейпциг». «Канониры» предпримут попытку подписать Брандта в зимнее трансферное окно.

Юлиан защищает цвета дортмундского клуба с лета 2019-го года. Его контракт со «шмелями» рассчитан до 2024-го года.

В нынешнем сезоне Бундеслиги хавбек провел 13 поединков, отметившись результативной передачей.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон, Боруссия Дортмунд, Трансферы футбола - зима 2021, Юлиан Брандт
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