Брандт - трансферная цель «Арсенала»

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26 Декабря 2020, 14:48,
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Хавбек дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт может перейти в лондонский «Арсенал», об этом рапортует издание The Athletic.
По данным источника, первоначально англичане хотели подписать Доминика Собослаи из «Зальцбурга», однако перешли к кандидатуре немецкого полузащитника в связи с трансфером венгра в «РБ Лейпциг». «Канониры» предпримут попытку подписать Брандта в зимнее трансферное окно.
Юлиан защищает цвета дортмундского клуба с лета 2019-го года. Его контракт со «шмелями» рассчитан до 2024-го года.
В нынешнем сезоне Бундеслиги хавбек провел 13 поединков, отметившись результативной передачей.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Арсенал Лондон, Боруссия Дортмунд, Трансферы футбола - зима 2021, Юлиан Брандт