Брандт - трансферная цель «Арсенала»

Хавбек дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт может перейти в лондонский «Арсенал», об этом рапортует издание The Athletic.

По данным источника, первоначально англичане хотели подписать Доминика Собослаи из «Зальцбурга», однако перешли к кандидатуре немецкого полузащитника в связи с трансфером венгра в «РБ Лейпциг». «Канониры» предпримут попытку подписать Брандта в зимнее трансферное окно.

Юлиан защищает цвета дортмундского клуба с лета 2019-го года. Его контракт со «шмелями» рассчитан до 2024-го года.

В нынешнем сезоне Бундеслиги хавбек провел 13 поединков, отметившись результативной передачей.