Клопп: «Ливерпуль» не станет насильно удерживать Салаха»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на информацию о возможном уходе египетского нападающего Мохамеда Салаха.

«Нельзя насильно удерживать человека. «Ливерпуль» никогда таким не занимался. Все дело в выборе подходящего момента. Мы вносим изменения и приглашаем новичков. Если бы игрок захотел уйти, клуб не стал бы мешать», - приводит слова немецкого специалиста портал Goal.

Ранее сообщалось, что Салах хочет продолжить карьеру в мадридском «Реале».

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Мохамед сыграл 13 поединков, записав на свой счет 13 забитых мячей (пять - с пенальти) и три результативные передачи.