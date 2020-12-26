«Вулверхэмптон» запретил футболистам посещать супермаркеты

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту заявил, что руководство клуба ограничило передвижение футболистов команды в качестве меры безопасности. Игрокам запретили посещать супермаркеты.

«Когда ситуация стала улучшаться, мы разрешили футболистам ходить в магазины. Однако сейчас коронавирус опять набирает обороты, обнаружена новая опасная разновидность. По этой причине мы снова ввели запрет на посещение супермаркетов», - приводит слова португальского специалиста издание BBC Sport.

После 14 туров Премьер-лиги «Вулверхэмптон» набрал 20 баллов и занимает 11-е место в турнирной таблице.