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«Вулверхэмптон» запретил футболистам посещать супермаркеты

26 Декабря 2020, 13:48,

Global Look Press

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту заявил, что руководство клуба ограничило передвижение футболистов команды в качестве меры безопасности. Игрокам запретили посещать супермаркеты.

«Когда ситуация стала улучшаться, мы разрешили футболистам ходить в магазины. Однако сейчас коронавирус опять набирает обороты, обнаружена новая опасная разновидность. По этой причине мы снова ввели запрет на посещение супермаркетов», - приводит слова португальского специалиста издание BBC Sport.

После 14 туров Премьер-лиги «Вулверхэмптон» набрал 20 баллов и занимает 11-е место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Вулверхэмптон, Нуну Эшпириту Санту
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