Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Трансфер Роналду назвали лучшим в истории АПЛ

26 Декабря 2020, 00:42,

Depositphotos

Sky Sports составил рейтинг лучших трансферов в истории английской Премьер-лиги, берущей начало в 1992 году.

На первом месте оказался трансфер Криштиану Роналду из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» в 2003 году. Второе место у Тьерри Анри, который в 1999 году сменил «Ювентус» на «Арсенал». Тройку замыкает трансфер 1992 года, когда Эрик Кантона сменил «Лидс» на «Манчестер Юнайтед».

В топ-20 вошли трансферы Фрэнка Лэмпарда, Роя Кина, Дидье Дрогба, Сола Кэмпбелла, Уэйна Руни, Венсана Компани, Алана Ширера, Мохамеда Салаха, Н’Голо Канте, Денниса Бергкампа, Виргила ван Дейка, Джанфранко Дзолы, Давида Сильвы, Патрика Виейра, Эдена Азара, Серхио Агуэро и Петра Чеха.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Арсенал Лондон, Криштиану Роналду, Тьерри Анри, Эрик Кантона
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