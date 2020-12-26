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​Хамес Родригес не сыграет с «Манчестер Сити»

26 Декабря 2020, 00:23,

Global Look Press

Хамес Родригес пропустил четыре последних матча «Эвертона» из-за проблем с икроножной мышцей. Колумбиец точно не поможет команде ещё в двух играх – против «Шеффилд Юнайтед» (26 декабря) и против «Манчестер Сити» (28 декабря). Это подтвердил главный тренер «ирисок» Карло Анчелотти, слова которого приводятся на официальном сайте мерсисайдцев.

Пока непонятно, сможет ли сыграть против «Шеффилда» нападающий Ришарлисон, получивший удар в голову в матче Кубка лиги против «Манчестер Юнайтед».

На текущий момент «Эвертон» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Эвертон, Хамес Родригес, Ришарлисон
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