​Хамес Родригес не сыграет с «Манчестер Сити»

Хамес Родригес пропустил четыре последних матча «Эвертона» из-за проблем с икроножной мышцей. Колумбиец точно не поможет команде ещё в двух играх – против «Шеффилд Юнайтед» (26 декабря) и против «Манчестер Сити» (28 декабря). Это подтвердил главный тренер «ирисок» Карло Анчелотти, слова которого приводятся на официальном сайте мерсисайдцев.

Пока непонятно, сможет ли сыграть против «Шеффилда» нападающий Ришарлисон, получивший удар в голову в матче Кубка лиги против «Манчестер Юнайтед».

На текущий момент «Эвертон» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице английской Премьер-лиги.