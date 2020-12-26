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​«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» не делали предложений по Алабе, агент готов к переговорам в январе

26 Декабря 2020, 00:07,

Global Look Press

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» ещё не делали предложений по защитнику «Баварии» Давиду Алабе. Об этом на своей странице в Twitter сообщает журналист авторитетного издания Bild Кристиан Фальк.

В то же время отмечается, что агент Алабы Пихи Захави готов к переговорам с манкунианскими клубами в январе. Агент австрийского футболиста также ожидает контактов с «Челси», «Барселоной» и «Реалом».

Действующий контракт Давида Алабы с «Баварией» рассчитан до конца текущего сезона. В январе австриец имеет право подписать предварительное соглашение с любым зарубежным клубом.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Барселона, Манчестер Юнайтед, Челси, Манчестер Сити, Бавария, Трансферы футбола - зима 2021, Давид Алаба
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