​«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» не делали предложений по Алабе, агент готов к переговорам в январе

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» ещё не делали предложений по защитнику «Баварии» Давиду Алабе. Об этом на своей странице в Twitter сообщает журналист авторитетного издания Bild Кристиан Фальк.

В то же время отмечается, что агент Алабы Пихи Захави готов к переговорам с манкунианскими клубами в январе. Агент австрийского футболиста также ожидает контактов с «Челси», «Барселоной» и «Реалом».

Действующий контракт Давида Алабы с «Баварией» рассчитан до конца текущего сезона. В январе австриец имеет право подписать предварительное соглашение с любым зарубежным клубом.