​Рюдигер примет решение по своему будущему в понедельник

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер в ближайшие дни примет решение по поводу своего будущего. В этом сезоне немец почти не получает игровой практики, что его совсем не устраивает. Рюдигер принял участие только в пяти матчах «пенсионеров», причём лишь один из них пришёлся на Премьер-лигу.

Как сообщает Bild, Рюдигер примет решение после ближайших матчей против «Арсенала» и «Астон Виллы». «Пенсионерам» предстоит провести две встречи за 48 часов. Если Рюдигер не будет задействован, для него это будет сигналом, что у него нет будущего в команде Фрэнка Лэмпарда.