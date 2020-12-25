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​Рюдигер примет решение по своему будущему в понедельник

25 Декабря 2020, 23:33,

Global Look Press

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер в ближайшие дни примет решение по поводу своего будущего. В этом сезоне немец почти не получает игровой практики, что его совсем не устраивает. Рюдигер принял участие только в пяти матчах «пенсионеров», причём лишь один из них пришёлся на Премьер-лигу.

Как сообщает Bild, Рюдигер примет решение после ближайших матчей против «Арсенала» и «Астон Виллы». «Пенсионерам» предстоит провести две встречи за 48 часов. Если Рюдигер не будет задействован, для него это будет сигналом, что у него нет будущего в команде Фрэнка Лэмпарда.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Антонио Рюдигер
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