​Моуринью хочет подписать Забитцера, футболист заинтересован

Полузащитник «РБ Лейпцига» Марсель Забитцер может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Как сообщает в Twitter журналист Spot Bild Кристиан Фальк, интерес к 26-летнему футболисту исходит лично от главного тренера «шпор» Жозе Моуринью. Самого Забитцера привлекает вариант с «Тоттенхэмом».

В сезоне 2020/2021 Марсель Забитцер провёл за «РБ Лейпциг» шестнадцать матчей во всех соревнованиях. В них полузащитник записал на свой счёт три гола и три результативных паса.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает Забитцера в 35 миллионов евро. Его контракт с немецким клубом рассчитан до середины 2022 года.