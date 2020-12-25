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​Моуринью хочет подписать Забитцера, футболист заинтересован

25 Декабря 2020, 21:32,

Global Look Press

Полузащитник «РБ Лейпцига» Марсель Забитцер может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Как сообщает в Twitter журналист Spot Bild Кристиан Фальк, интерес к 26-летнему футболисту исходит лично от главного тренера «шпор» Жозе Моуринью. Самого Забитцера привлекает вариант с «Тоттенхэмом».

В сезоне 2020/2021 Марсель Забитцер провёл за «РБ Лейпциг» шестнадцать матчей во всех соревнованиях. В них полузащитник записал на свой счёт три гола и три результативных паса.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает Забитцера в 35 миллионов евро. Его контракт с немецким клубом рассчитан до середины 2022 года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью, РБ Лейпциг, Трансферы футбола - зима 2021, Марсель Забитцер
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